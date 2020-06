Cijfers verzwakte economie drukken winst AEX

De AEX-index noteerde rond 10.30 uur na de 1,5% openingswinst nog 0,2% toename bij 534,5 punten. De AMX-index noteerde toen nog 0,4% stijging bij 724,1 punten.

De Britse FTSE 100 hield 0,9% winst. De Franse CAC 40 hield nog 0,8% over. In Duitsland is de beurs gesloten.

De Duitse inkoopmanagersindex bleef met 36,6 punten licht verwachting (36,8), net als die voor de eurozone. Cijfers van marktonderzoeker Markit toonden dat de krimp van de industriële bedrijvigheid in Zuid-Europa vorige maand minder sterk was dan eerst.

Beurzen in Azië sloten in de ochtend met winst af. De Japanse Nikkei steeg met 0,8%. De Hangseng won bijna 3,4%, de sterkste dagwinst sinds 25 maart.

Er was enerzijds wat opluchting over de Chinese inkoopmanagerscijfers, die boven 50 indexpunten kwam, anderzijds bleef de export flink achter bij verwachtingen.

In de ochtend volgde het marktgerucht dat Peking import van Amerikaanse soja tijdelijk zou stilleggen. President Trump zag dit weekend af van verwachte nieuwe handelssancties tegen China, dat met een nieuwe veiligheidswet zijn greep op Hongkong versterkt.

De Dow Jones sloot vrijdag nog 0,4% hoger bij 25.511,36 punten. Futures voor beurzen in New York staan tot 0,4% hoger voor opening vanmiddag om 15.30 uur.

Veel Amerikaanse ondernemingen zoals Apple sloten hun winkels na vernielingen volgend op de dood van de door de politie aangehouden zwarte man George Floyd.

Voor veel analisten worden deze week de nieuwe Amerikaanse cijfers van werkloosheidsuitkeringen cruciaal. De markt verwachtte ook meer steun van de bijeenkomst van de Europese Centrale Bank later deze week.

De euro ging door de grens van $1,1153 nadat er steun werd verkregen voor het Europese herstelfonds. Valutahandelaren zien het muntenpaar richting $1,1187 stijgen. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,6% $37,68. Goud won tot boven $1753. Bitcoin steeg 0,8% naar $9559.

Vastgoed herstelt

Aan het bedrijvenfront stond in de AEX-index Unibail-Rodamco-Westfield (+7,5%) aan koop. Het verkocht zijn belangen in een vijftal Franse winkelcentra afgerond. Het vastgoedconcern deed het belang van 54,2% over aan Crédit Agricole Assurances en La Française. In februari liet het bedrijf al weten dat de deal zo'n €1,5 miljard oplevert.

ABN Amro (+5,2%) volgde. De bank loste een obligatielening vervroegd af.

Onderin stonden betalingsverwerker Adyen (-2,6%) en Wolters Kluwer (-2,3%).

Bij de middelgrote fondsen blonk Air France KLM uit met 2% koerswinst. Sectorgenoot Lufthansa kreeg in Duitsland forse steun, in ruil voor het afstoten van vluchten. Ryanair eiste een loonoffer van Frans personeel.

Led-verlichtingsbedrijf Signify werd 3,8% duurder, PostNL steeg boven met 3%. Onderin stond tankopslagbedrif Vopak met 0,8% verlies.

Bij de smallcaps deed Wereldhave het opnieuw goed met 5% koerswinst.

Broadview, een dochter van het lokaal genoteerde HAL (+0,8%), verkocht zijn belang in gasbedrijf Molgas.

Bever Holding bleef vlak op gemelde resultaten. Het bedrijf zette over 2019 een negatief resultaat voor belastingen van €2 miljoen in de boeken gezet, een jaar eerder nog €5,1 miljoen winst.

Meer relevant financieel nieuws elke ochtend gratis in je mail? Meld je hier aan.