Unibail uitblinker op hoger gesloten AEX

De AEX-index sloot 1,3% hoger op 539,54 punten. De AMX steeg 1,7% naar 733,40 punten. De koersenborden in Londen (+1,5%) en Parijs (+1,4%) kleurden eveneens groen. Frankfurt was vandaag gesloten.

„De sectorrotatie van vrijdag leek ten einde te komen, maar zette vandaag gewoon door: vastgoed en banken deden het weer goed. Technologiefondsen die het de laatste maanden sterk deden, werden wat meer verkocht”, overzag beleggingsadviseur Rein Schutte (Noesis Capital) de markten.

In de ochtend volgde het marktgerucht dat Peking import van Amerikaanse soja tijdelijk zou willen stilleggen. President Trump zag afgelopen weekend af van verwachte nieuwe handelssancties tegen China, dat met een nieuwe veiligheidswet zijn greep op Hongkong versterkte.

De Amerikaanse beurzen koersten aan het einde van de middag licht hoger. „Voor veel analisten worden deze week de nieuwe Amerikaanse cijfers van werkloosheidsuitkeringen cruciaal”, benadrukt Schutte (Noesis Capital). De markt verwacht ook meer steun van de Europese Centrale Bank. „Als er donderdag een verrassing komt, kan de euro voor verrassingen zorgen.”

Bekijk ook: Beleggers spoelden coronakater bijna weg in mei

In de AEX ging Unibail-Rodamco-Westfield aan kop met een koerssprong van 11,2%. Het vastgoedfonds heeft de verkoop van een belang in een vijftal Franse winkelcentra afgerond. Unibail deed het belang van 54,2% over aan Crédit Agricole Assurances en La Française. In februari liet het bedrijf al weten dat de deal zo’n €1,5 miljard oplevert.

Bekijk ook: Winkelleed treft ook huurbazen zwaar

ABN Amro volgde met een plus van 6,7%. De bank loste een obligatielening vervroegd af. Verzekeraar Aegon won 5,4%. Staalmaker ArcelorMittal werd 4,9% meer waard. Beurszwaargewicht Royal Dutch Shell (+3,5%) en Prosus (+2%) hielpen de AEX eveneens vooruit.

Onderin stond informatieleverancier Wolters Kluwer (-2,6%). Biotechnologieconcern Galapagos gaf 1,5% prijs.

Bij de middelgrote fondsen stond vastgoedfonds Eurocommercial Properties (+6,7%) bovenaan. Luchtvaartconcern Air France KLM vloog 5,4% hoger.

Bij de smallcaps deed Wereldhave het goed met 8,7% koerswinst. Speciaalchemiebedrijf Avantium steeg zelfs 22,6%. Het aandeel Avantium werd zondag aangeprezen in televisieprogramma Business Class van Harry Mens.

Op de lokale markt noteerde koffie- en theefabrikant JDE Peet’s 3,9% hoger op €37,25. Het moederconcern van Douwe Egberts ging vrijdag naar de beurs bij een koers van €31,50.

Meer relevant financieel nieuws elke ochtend gratis in je mail? Meld je hier aan.