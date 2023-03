Hondenbelasting in veel gemeenten afgeschaft

Dat meldt de Rijksuniversiteit Groningen op basis van het jaarlijkse onderzoek naar de verschillende belastingen in Nederland. Het aantal gemeenten waar inwoners hondenbelasting moeten betalen is daarmee gedaald naar 136, dat is 40 procent van alle Nederlandse gemeenten.

Gemiddeld betaalt een Nederlander met één hond 34 euro per jaar. Het gemiddelde van gemeenten die nog hondenbelasting heffen is 80 euro, 2,5 procent hoger dan in 2022. Den Haag voert de lijst aan met 137 euro per jaar en het laagste bedrag is 32,86 euro in Zundert.

De toeristenbelasting is in 2023 gestegen met 11,7 procent. Toeristenbelasting is een bedrag dat toeristen meebetalen aan de gemeentelijke voorzieningen. Het gemiddelde in Nederland is 3,27 euro per hotelovernachting. In Amsterdam is het bedrag het hoogst met 12 euro en in Barendrecht en Renswoude zijn de toeristen het minste kwijt: 0,75 euro per nacht, al zijn er ook meerdere gemeenten waar geen toeristenbelasting wordt geheven.