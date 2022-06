Premium Geld

Verkeerd gokje: bank hoeft vergokt geld niet te vergoeden

Online gokken is sinds 1 oktober 2021 legaal. Dat betekent nog niet dat een bank aansprakelijk is als je voor die tijd geld hebt overgemaakt naar een online casino. Een klant van Bunq gokte erop dat hij op deze manier wellicht toch zijn inleg terug kon krijgen, maar hij had geen geluk.