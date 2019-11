Unilever-merk Ben & Jerry’s om blije koeienijs aangeklaagd

Dat is volgens juristen misleiding. In de Verenigde Staten maakt zo’n klacht soms een kans bij de rechter. Op 31 oktober is een aanklacht in Vermont, waar Ben & Jerry’s was opgericht, ingediend tegen het in 2000 door Unilever gekochte merk, dat sinds 1996 in Nederland wordt verkocht.

Eerder haalde Ben & Jerry’s na rechtsprocedures de vermelding ’all natural’ van de verpakking. Amerikaanse consumentenorganisaties dreigde met rechtszaken omdat het ijs helemaal niet volledig uit natuurlijke bestanddelen zou bestaan.

Volgens Ben & Jerry’s-woordvoerder tegen de New York Post reageert het bedrijf nooit inhoudelijk op verwijten tijdens een rechtsprocedure.

De aanval van consumentenadvocaten op de ijsmakers is opmerkelijk. De twee oprichters Ben Cohen en Jerry Greenfield zijn ook activisten die regelmatig bij Occupy-demonstraties tegen de hebzucht van grote bedrijven ageren en eerlijke producten eisen.