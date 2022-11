ForFarmers vindt in zuivelbaas Spierings nieuwe ceo

Met Spierings krijgt ForFarmers een zwaargewicht aan de top. Hij leidde de fusie van Friesland Foods en Campina tot FrieslandCampina en was van 2011 tot 2019 ceo van Foterra in Nieuw-Zeeland, met een omzet van €12 miljard een van de grootste zuivelbedrijven ter wereld. Momenteel adviseert Spierings bedrijven in de agrarische sector met de transformatie naar duurzaam ondernemen.

Spierings begint 1 januari 2023 en zijn benoeming geldt voor een jaar. Een woordvoerder kan niet zeggen of dat betekent dat hij een tussenpaus is. „Het belangrijkste voor de raad van commissarissen was dat er iemand zou komen die snel beschikbaar was. Dat is met Spierings het geval. Daarna zijn zij een periode van een jaar overeengekomen en daarna kijken we wel.”

ForFarmers zit momenteel in een belangrijke fase. Donderdag presenteert de Achterhoekse veevoerreus zijn nieuwe strategie die weer tot groei moet leiden. De vijf thuismarkten Nederland, Duitsland, België, Polen en het Verenigd Koninkrijk zijn op Polen na allemaal krimpmarkten.