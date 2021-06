Dow zakt weg; beleggers zien weinig brood in Apple

De laatste tijd is er op de financiële markten onrust ontstaan door de oplopende inflatie, nu economieën aan het heropenen zijn van de coronapandemie. Ook wordt de inflatie gestuwd door problemen in de toeleveringsketen, waaronder bij computerchips en door de stijgende grondstofprijzen. Mogelijk dat de Fed zijn steunprogramma's versneld afbouwt. Volgens Yellen zijn de rente en de inflatie de laatste jaren juist te laag geweest en kan het enorme economische steunpakket van president Joe Biden bijdragen aan een hogere inflatie en rente, wat goed is voor de Verenigde Staten.

De Dow-Jonesindex viel rond 20.00 uur (Nederlandse tijd) 0,4 terug naar 34.595 punten en de brede S&P 500 daalde 0,2% tot 4219 punten. Techgraadmeter Nasdaq dikte 0,2% aan tot 13.839 punten.

Het aandeel Tesla raakt 1,2% kwijt. Sinds eind januari is Tesla al meer dan 30 procent aan beurswaarde verloren. Op zijn top was de marktwaarde van Tesla 837 miljard dollar. Het maakte Musk kortstondig de rijkste persoon op aarde.

Volgens Musk is er geen behoefte aan de Plaid+-uitvoering en voldoet het reguliere Plaid-model. Tesla had al aanbetalingen binnengekregen voor de Plaid+ nadat het de plannen begin dit jaar ontvouwde. Het is de tweede week op rij dat Tesla met slecht nieuws komt. Vorige week bleek dat de verkopen in China in mei met bijna de helft waren gedaald in vergelijking met april. Daarnaast kampte Tesla met terugroepacties vanwege gebreken aan veiligheidsgordels.

Verder ging de aandacht uit naar Amazon, dat 0,3 procent inleverde. Topman Jeff Bezos kondigde aan dat hij en zijn broer Mark de ruimte ingaan. De oprichter van Amazon heeft ook een eigen ruimtevaartbedrijf, dat op 20 juli voor het eerst toeristen naar de ruimte wil brengen. Bezos is overigens niet lang meer de topman van Amazon. Hij kondigde eerder aan op 5 juli het voorzitterschap neer te leggen.

Verder kreeg Microsoft (plus 0,1 procent) goedkeuring van de Amerikaanse antitrustwaakhond om Nuance Communications over te nemen. Met de overname van het bedrijf dat gespecialiseerd is in kunstmatige intelligentie is een bedrag van 16 miljard dollar gemoeid.

Apple moet 0,5% afstaan. De jaarlijkse keynote voor softwareontwikkelaar bij het techbedrijf maakt nog weinig indruk.