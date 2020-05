Under Armour onderuit op hoger Wall Street

De Dow-Jonesindex stond even na 19.30 uur (Nederlandse tijd) 0,1 procent hoger op 24.362 punten. De S&P 500 steeg 0,5 procent tot 2944 punten en techgraadmeter Nasdaq won 1,2 procent tot 9227 punten.

Hoteluitbater Marriott International ging zo’n 5 procent omlaag. De onderneming zag de boekingen bij zijn hotels in april als gevolg van de crisis instorten. De omzet per beschikbare kamer daalde afgelopen maand met 90 procent. De komende tijd verwacht de onderneming stevige hinder te ondervinden van de crisis.

Under Armour voelt de coronapandemie eveneens flink. Het sportmerk (min 9,8 procent) heeft vanaf maart zijn verkopen zien inzakken vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus. Daardoor gingen veel winkels in met name Europa en Noord-Amerika dicht. Tevens kampte het bedrijf met reorganisatielasten. Daarnaast zakte United Airlines dik 5 procent. De luchtvaartmaatschappij schrapte een grote obligatiedeal.

Ook was er aandacht voor Coty, dat na een hogere opening meer dan 5 procent verloor. Een groot deel van de beauty-divisie van het cosmeticabedrijf, die al een tijdje in de etalage stond, komt in handen van investeringsmaatschappij KKR. Coty, dat ook met cijfers kwam, verwacht aan de deal miljarden dollars over te houden. Bioscoopeigenaar AMC Entertainment ging op zijn beurs 38 procent omhoog, na een mediabericht dat webwinkelgigant Amazon het bedrijf zou willen kopen. De aanvankelijke koerswinst liep wel wat terug na een ander bericht dat de interesse van Amazon ontkende.

Tesla noteerde verder bijna 1 procent lager. Topman Elon Musk dreigt zijn fabriek in Fremont en hoofdkantoor in Palo Alto in de Amerikaanse staat Californië te verplaatsen naar andere staten. Musks dreigement volgde op het besluit van de autoriteiten om hem geen toestemming te geven de fabriek te heropenen. De Teslabaas kondigde afgelopen weekend bovendien een rechtszaak aan tegen Alameda County, waar Fremont deel van uitmaakt. Inmiddels zijn er ook al diverse medewerkers bij de fabriek gespot. Mogelijk betekent dit dat Tesla de overheidsban negeert.

De euro was 1,0810 dollar waard tegen 1,0809 dollar bij het sluiten van de Europese beurzen eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie werd 2,2 procent goedkoper op 24,20 euro. Brentolie kostte 3,8 procent minder op 29,82 dollar per vat.