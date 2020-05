Wall Street zakt weg om vrees nieuwe coronagolf

De Dow-Jonesindex daalde even na de start 0,9% naar 24.104 punten. De S&P 500 viel 0,8% terug tot 2905 punten en techgraadmeter Nasdaq raakte 0,7 procent kwijt tot 9065 punten.

Zo kwamen de olieprijzen onder druk nadat bekend was geworden dat het aantal coronabesmettingen in onder meer Duitsland en Zuid-Korea weer stegen nadat lockdownmaatregelen waren versoepeld. De oliefondsen ExxonMobil en Chevron koersten tot 0,7% lager.

De koersen van cruisemaatschappijen en luchtvaartmaatschappijen als Carnival, Norwegian Cruise Line, American Airlines en United Airlines zaten ook in zwaar weer vanwege de opgelaaide vrees voor een nieuwe coronagolf met verliezen tot 3,9%

Marriot International werd 5% minder waard. De hoteluitbater zag de boekingen bij zijn hotels in april als gevolg van de crisis instorten. De omzet per beschikbare kamer daalde afgelopen maand met 90 procent. De komende tijd verwacht de onderneming stevige hinder te ondervinden van de crisis.

Coty ging 4% vooruit. Een groot deel van de beauty-divisie van het cosmeticabedrijf, die al een tijdje in de etalage stond komt in handen van investeringsmaatschappij KKR. Coty, dat ook met cijfers kwam, verwacht aan de deal 3 miljard dollar over te houden.

Under Armour gleed 7% weg. Het sportmerk heeft vanaf maart zijn verkopen zien inzakken vanwege de uitbraak van het coronavirus. Daardoor gingen veel winkels in met name Europa en Noord-Amerika dicht. Daarnaast kampte het bedrijf met reorganisatielasten.

.