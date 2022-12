Premium Het beste van De Telegraaf

Pier Eringa: ’Ziekenhuizen zijn spectaculair afhankelijk van banken en verzekeraars’ ’Concurrentie in de zorg werkt niet’

Een patient wordt tijdens Nieuwjaarsnacht binnengebracht op de spoedeisende hulp van het HagaZiekenhuis. Ⓒ Foto ANP/HH

Amsterdam - In Nederland krijgen ziekenhuizen nog nauwelijks genoeg adem, door de manier waarop verzekeraars contracten afsluiten en banken omgaan met de financiering, zegt afzwaaiend ziekenhuisvoorzitter Pier Eringa. Uit onderzoek van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) bleek in november al dat het toekomstbeeld er voor ziekenhuizen niet florissant uitziet: negen van de tien ziekenhuizen dreigen verlies te draaien. Eringa: „We zijn het concurrentiemodel voorbij in de zorg.”