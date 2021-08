Ahold Delhaize groeit verder door na afbouw lockdowns

Het moederbedrijf van Albert Heijn behaalde de afgelopen zes maanden een omzet van €36,9 miljard, een stijging van 4,4% ten opzichte van een jaar geleden.

,,We zijn tevreden met onze prestaties”, zegt ceo Frans Muller. ,,Onze medewerkers bleven onvermoeibaar in een snel veranderende omgeving, gekenmerkt door de geleidelijke heropening van de economieën. We blijven hen dankbaar voor hun harde werk en toewijding om klanten te dienen.”

Online maakte Ahold Delhaize een forse groei door. De onlineverkopen zijn inmiddels goed voor ongeveer een tiende van de totale omzet. Daarbij valt op dat in Europa het aandeel onlineverkopen flink hoger lag dan in de VS.

Er bleef een winst over van €540 miljoen. Ahold Delhaize verhoogde verder de winstverwachtingen voor heel 2021. Het bedrijf denkt een hogere winstmarge te halen dan het eerder aangaf.