’Amazon komt met brandstof- en inflatietoeslag’

Door de hoge inflatie en transportkosten loopt de rekening bij bedrijven hard op. De toeslag van Amazon zal in eerste instantie gelden voor Amerikaanse verkopers die gebruikmaken van Fulfillment by Amazon, een dienst waarbij Amazon producten opslaat, verpakt en verzendt namens handelaren. Partijen worden later op woensdag over de toeslag geïnformeerd, aldus ingewijden tegen Bloomberg.

De inflatie is de afgelopen maanden sterk opgelopen en ook de benzineprijzen gaan door het dak. De Russische invasie in Oekraïne heeft de situatie alleen maar erger gemaakt. Eerder maakten Uber Technologies, bekend van de taxi-app en de bezorgdienst en branchegenoot Lyft bekend elk een brandstoftoeslag in rekening te brengen om de hogere kosten te compenseren.

In de e-mail die naar Amazon-verkopers wordt gestuurd, zegt het bedrijf dat het sinds het begin van de pandemie grote investeringen heeft gedaan. Zo is de capaciteit verdubbeld en zijn er 750.000 werknemers bijgekomen. Verder is het gemiddelde loon van magazijnmedewerkers van Amazon verhoogd van 15 naar 18 dollar.