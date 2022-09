Europese miljardenboete voor Google blijft grotendeels overeind

Volgens Brussel had Google sinds 2011 illegale, beperkende voorwaarden opgelegd aan telefoonfabrikanten als Samsung. De zoekgigant eiste onder meer dat zijn browser Chrome op smartphones en tablets werden geïnstalleerd, anders kon er geen gebruik worden gemaakt van appwinkel Google Play. De Europese Commissie legde Google de boete op in de zomer van 2018. Toen draaide ongeveer 80 procent van de smartphones van Europeanen op Android.

Aanvechten

Dat de straf is verlaagd betekent dat Brussel ruim €200 miljoen moet overmaken naar Google. Het Amerikaanse techbedrijf moest de opgelegde boete in de zomer van 2018 al meteen overmaken en dat geld werd vastgezet. Google kan de straf nog aanvechten bij het Europees Hof van Justitie en dat gebeurt bijna altijd in dit soort zaken. De definitieve boete wordt verdeeld onder alle lidstaten via dezelfde sleutel als ze aan de EU afdragen.

Brussel heeft Google al meer miljardenboetes opgelegd. De techreus kreeg bijvoorbeeld een boete van 2,4 miljard euro van de EU vanwege het voortrekken van de eigen prijsvergelijkingsdienst Google Shopping. In die zaak heeft Google hoger beroep aangetekend.