Premium Het beste van De Telegraaf

Analyse Monetair beleid ECB raakt economie op alle fronten

Door Martin Visser Kopieer naar clipboard

De ECB van Christine Lagarde verhoogt de rente om de inflatie de kop in te drukken. Ⓒ ANP/HH

De hypotheekrente schiet hard omhoog. Afhankelijk van de looptijd en of de lening wel of niet onder de nationale hypotheekgarantie valt, ben je aan rente op een nieuwe hypotheek tussen de 4 en 5 procent kwijt. Daarbij is de snelheid waarmee die rente stijgt uitzonderlijker dan de hoogte.