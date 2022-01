Premium Het beste van De Telegraaf

Analyse: wat als de barbaren weer langskomen bij Unilever?

Door Edwin van der Schoot Kopieer naar clipboard

Als je als bedrijf gaat bedenken wat de ’purpose’ van een al sinds 1913 bestaand mayonaise-merk als Hellmann’s is, dan ben je van het padje. Consumenten weten onderhand wel waar die mayonaise voor is, schreef de 68-jarige fondsmanager Terry Smith deze week in een publieke boze brief aan Unilever.