Column: ook tijdens de crisis blijft China hongerig

IJzererts in Australië. Het opveren van de Chinese economie zorgt ook weer voor meer vraag. Ⓒ EPA

Vorige week heb ik weer eens de film Ghandi uit 1982 gekeken, een biografie over de geweldloze strijd van deze Indiase politicus tegen de Britse overheersing en de route naar een onafhankelijk India. Om zijn protest kracht bij te zetten organiseerde Ghandi in 1930 de zoutmars, een wandeling van 390 kilometer naar de kust om aldaar zelf zout te gaan winnen en zo het Britse zoutmonopolie te doorbreken. De mars had tevens tot doel om Indiërs ervan bewust te maken dat zij over hun eigen grondstoffen konden beschikken.