KLM hoeft niet nog groener, eis Greenpeace van tafel

Greenpeace hoopte dat KLM tijdens de coronacrisis gedwongen kon worden om te vergroenen.

Het kabinet hoeft geen strengere milieu-eisen te stellen rond de staatssteun aan KLM. Milieuclub Greenpeace eiste dat in een tegen de Staat aangespannen rechtszaak, maar de rechtbank in Den Haag gaat daar niet in mee.