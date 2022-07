Hypotheek kan stuk goedkoper: bank laat huiseigenaar niet profiteren van lage rente

Premium Geld

Halve euro salaris wordt 2000 euro; studente de klos na sjoemelen met bankafschrift

Een studente had in 2019 €15.000 nodig en deed online een aanvraag voor een lening bij Freo, een dochter van Rabobank. Daarvoor stuurde ze onder meer een afschrift van ING in, dat ze achteraf nogal creatief bleek te hebben aangepast. De studente staat nu acht jaar op de zwarte lijst.