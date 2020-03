Maleisië ligt plat: tekort van 100 miljoen condooms

Daarvoor waarschuwt de grootste producent van condooms, Karex Berhad. Een van elke vijf verkochte condooms ter wereld, van merken zoals Durex, wordt gemaakt door het Maleisische bedrijf.

Tien dagen

De producent heeft door de lockdown in de afgelopen tien dagen geen condooms meer gemaakt in zijn drie fabrieken in Maleisië. Daarmee is een tekort ontstaan van 100 miljoen condooms.

Topman van Karex Berhad, Goh Miah Kiat, denkt dat de tekorten lang kunnen duren. Hij maakt zich vooral zorgen om condoomvoorziening voor humanitaire programma’s in Afrika. Die zouden „maandenlang” niet aan condooms kunnen komen.

Coronavirus

De lockdown in Maleisië blijft volgens de huidige plannen in stand tot 14 april. Het is een van de sterkst door het longvirus getroffen landen in Zuidoost-Azië. Andere landen waar condooms worden gemaakt, zoals India en Thailand, zien ook sterke stijgingen in het aantal besmettingen. China is ook een grote producent. Daar gaan fabrieken sinds kort weer open.

Karex Berhad voert gesprekken met de Maleisische overheid om een uitzondering om de fabrieken weer te mogen openen. Volgens de topman zijn condooms nu een essentieel product. „Door alle onzekerheid is het geen goed moment om zwanger te worden.”

