Cinven aan boord bij distributeur Barentz

Barentz is opgericht in 1953. De onderneming uit Hoofddorp heeft vestigingen in meer dan zestig landen. Het bedrijf is sterk vertegenwoordigd in Europa en Azië en groeit in Noord- en Latijns-Amerika. Momenteel telt de organisatie wereldwijd ongeveer 1100 medewerkers.

"Barentz heeft een sterke positie in markten die structurele groei laten zien", zegt Cinven-partner Ben Osnabrug, die ook erg positief is over het huidige managementteam van Barentz. De Nederlandse distributeur is op zijn beurt verheugd omdat de komst van Cinven een "nieuwe groeifase" zou inluiden. "Specifiek zullen de investering en ondersteuning van Cinven in onze bedrijfsstrategie ons in staat stellen onze activiteiten uit te breiden naar nieuwe markten. Dit zal onder meer gedaan worden door strategische overnames", aldus Barentz-topman Hidde van der Wal.