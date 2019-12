Chipproducent Broadcom voert verkoop op

Onder de streep bleef een winst van 818 miljoen dollar over. Dat was een jaar eerder nog bijna 1,2 miljard dollar. Over het gehele boekjaar zette Broadcom een omzet in de boeken van 22,6 miljard dollar. Dat is een stijging van 8 procent ten opzichte van een jaar eerder. Topman Hock Tan meldde dat hij denkt dat de bodem bij de chipactiviteiten van het bedrijf is bereikt en dat in de loop van volgend jaar hier weer groei zal zijn te zien. Voor het nieuwe jaar rekent Broadcom op een omzet van circa 25 miljard dollar.

