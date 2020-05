’Ronde van winstnemingen op komst in AEX’

Bij de start van de nieuwe handelsmaand voor de meeste Europese beurzen kunnen beleggers zich opmaken voor een zeer waarschijnlijke koude douche op de arbeidsmarkt in Amerika. Verder zullen de ogen vooral gericht zijn op het bankaandeel ING dat openheid van zaken geeft over zijn stroppenpot die naar verwachting fors is bijgevuld vanwege de coronacrisis.