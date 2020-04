Beursmalaise maakt superrijken $700 miljard armer

Iets meer dan de helft van de miljardairs op de lijst van Forbes heeft zijn vermogen zien krimpen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. De recente stevige opleving van de aandelenmarkten is daarbij niet meegerekend. In totaal nam de waarde van de vermogens af met $700 miljard naar $8 biljoen.

Ook het aantal miljardairs liep dit jaar terug. Volgens Forbes bleven er door de beursmalaise nog 2095 over, een daling met 56 in vergelijking met 2019.

Zoals verwacht heeft Amazon-topman Jeff Bezos zijn koppositie bij de rijkenlijst van Forbes stevig in handen gehouden met een vermogen van $113 miljard.

Microsoft-oprichter Bill Gates is een goede tweede gevolgd door LVMH-topman Bernarnd Arnault. Warren Buffett valt net buiten het ereschavot met een vierde plaats.

De grootste stijger in de Forbes-lijst is Qin Yinglin die zijn vermogen heeft verdiend met het fokken van varkens. Hij is goed voor in totaal $18 miljard.