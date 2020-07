Met toneelstuk de boer op

Onderneemster Lyanne de Raat (r.) met toneelnestor Bram van der Vlugt en zijn medespeelsters, de talentvolle jonge actrices Sarah Bannier (l.) en Charley Yntema.

Boeren en burgers moeten nader tot elkaar komen. Onder dat motto organiseert onderneemster Lyanne de Laat culturele activiteiten op het platteland. Zoals een toneelstuk midden in een weiland in Stompwijk bij Leidschendam met theaternestor Bram van der Vlugt in de hoofdrol.