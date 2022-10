Beursblog: ’AEX hoger van start’

Financieel

Beursblog: Wall Street vervolgt weg stevig omhoog; Alibaba keldert

Wall Street laat maandag weer een opgewekt beeld zien gesteund door de verwachting dat de Federal Reserve hard op de rem gaat trappen na de domper over de economische bedrijvigheid in de VS. Alibaba zit in de hoek waar de klappen vallen.