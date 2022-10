Beursblog: UMG en Takeaway gewild in zonnige AEX

Muzieklabel UMG (+7,5%) is de koploper bij de hoofdfondsen. Maaltijdenbezorger Just Eat Takeaway (+6%) valt ook in de smaak bij beleggers. Philips kwam 4% lager uit de startblokken, maar is inmiddels opgekrabbeld naar een min van 1%.

