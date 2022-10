Meer faillissementen in september, maar aantal blijft laag

Van alle bedrijfstakken had de handel het grootste aantal faillissementen, namelijk 32. Dat zijn er wel 14 minder dan in augustus. De handel behoort echter tot de bedrijfstakken met de meeste bedrijven. Relatief gezien werden er in september de meeste faillissementen uitgesproken in de sector horeca.

Het gemelde CBS-cijfer is gecorrigeerd voor het aantal zittingsdagen. Veel rechtbanken doen hun faillissementsuitspraken op een vaste dag in de week. Van die vaste dag, doorgaans de dinsdag, zijn er de ene maand meer dan in de andere maand.

Het aantal voor zittingsdagen gecorrigeerde faillissementen fluctueert aanzienlijk. Dalingen en stijgingen volgen elkaar snel op. Het aantal uitgesproken faillissementen piekte met 911 in mei 2013. Daarna nam het aantal faillissementen tot en met augustus 2017 af. Vervolgens bleef de trend tot medio 2020 redelijk vlak. Sindsdien is het aantal faillissementen verder afgenomen en bereikte in augustus 2021 een laagterecord. In de eerste drie kwartalen van 2022 is het aantal uitgesproken faillissementen ongeveer 5 procent hoger dan in de eerste drie kwartalen van 2021.