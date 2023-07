’DPD blijft pakketje in toekomst aan huis bezorgen’

Vijfhuizen - Pakketbezorger DPD blijft in de toekomst aan de deur komen, naast de stevige uitbreiding van het aantal afhaalpunten. Dat zegt topman Erik Uljee van DPD, de derde speler in Nederland in het pakketjestransport na PostNL en DHL.

Erik Uljee werkt sinds kort als directeur van pakketbezorger DPD. Ⓒ foto Michel van Bergen