Honderden ondernemers vragen WW vanwege corona

Dat laat een woordvoerder van het ministerie van Sociale Zaken weten. Inmiddels hebben 130 bedrijven gedeeltelijke WW gekregen voor hun personeel. Ondernemers die hun werk met meer dan 20% zien afnemen door de uitbraak van het coronavirus kunnen werktijdverkorting aanvragen. Dan krijgen hun werknemers deels salaris en deels een WW-uitkering.

Volgens het department zijn er nog 101 aanvragen voor werktijdverkorting in behandeling. Daar komen nog 250 aanvragen bij die door ondernemers zijn ingediend, maar die nog niet in behandeling zijn genomen.

Leeuwendeel Azië

Opgeteld gaat dit om 481 gevallen. Twee dagen geleden waren er nog 289 toegekende en lopende aanvragen. Het ’leeuwendeel’ van de ondernemers heeft te maken met problemen in China en andere Aziatische landen, aldus de woordvoerder. Slechts een enkele ondernemer meldt zich vanwege problemen met de handel met Italië.

Voor het grootste deel gaat het om kleine bedrijven. Gemiddeld heeft een ondernemer die nu gedeeltelijke WW krijgt 11 mensen in dienst. Dat het aantal ondernemers dat om steun vraagt, nu zo rap oploopt, is opvallend. Want de industriële productie in China is in grote mate alweer opgestart.