Elon Musk raakt $100 miljard kwijt, maar blijft de rijkste

In zijn vermogen, eerder nog ruim $300 miljard, is dit jaar flink de klad in gekomen. De rijkdom van Musk heeft volgens berekeningen van persbureau Bloomberg een duikvlucht gemaakt naar $170 miljard.

Vooral de ongekende rit omlaag van het aandeel Tesla, waar Musk een groot belang in heeft, draagt dit jaar sterk bij aan de neergang van zijn vermogen. De koers van de elektrische automaker is maandag teruggevallen naar het laagste niveau in twee jaar. In de voorbije jaren liet Tesla juist een prachtig beeld zien.

Koop Twitter

Ook de aankoop van Twitter, waar Musk bijna op de top van de markt $44 miljard voor betaalde, heeft een aanslag gedaan op zijn rijkdom. Na maandenlange gesteggel moest de Tesla-baas uiteindelijk toch over de brug komen. Vlak na de deal verkocht hij nog voor $4 miljard aan aandelen in de elektrische automaker.

Ondanks de enorme terugval van zijn vermogen dit jaar staat Musk nog steeds te boek als rijkste mens. De eerste uitdager, Bernard Arnault, topman bij luxe merk LVMH, volgt op ruime afstand met een vermogen van $157 miljard.

Gautam Adani, de rijkste man uit Azië, staat op derde plek in de rijkenlijst van Bloomberg. Hij is goed voor een rijkdom van $130 miljard