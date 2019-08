'Kleine openingswinst voor Damrak'

Aan het politieke front hoeft de demissionaire Italiaanse premier Giuseppe Conte mogelijk toch niet op zoek naar een andere functie. Regeringspartij Vijfsterrenbeweging (M5S) en de centrumlinkse oppositiepartij PD lijken af te stevenen op een akkoord dat hem in staat stelt aan te blijven, zeggen twee bronnen binnen de PD. De Italiaanse president Sergio Mattarella gaat dinsdag en woensdag weer overleggen met politieke kopstukken.

DPA Group behaalde in de eerste jaarhelft minder omzet door het afstoten van meerdere kleinschalige of onvoldoende renderende activiteiten. De detacheerder had ook last van krapte op de arbeidsmarkt. Het bedrijfsresultaat en de nettowinst namen wel toe. Het bedrijf verwacht dat de resultaten in de tweede jaarhelft in lijn zullen liggen met die van de eerste jaarhelft.

Verrassing

Vermogensbeheerder Van Lanschot Kempen boekte in de eerste jaarhelft meer winst. De betere resultaten kwamen niet als een verrassing, aangezien begin dit jaar tientallen miljoenen werden verdiend met de verkoop van onderdelen. Exclusief dat effect zou sprake zijn van een gelijkblijvend resultaat.

B&S Group wist de omzet in de eerste jaarhelft aanzienlijk op te voeren. Het distributie- en groothandelsbedrijf profiteerde daarbij van de recente overname van online parfumverkoper FragranceNet.com. Ook zonder het effect van die deal was er sprake van groei.

Windparken

Funderingsspecialist Sif breidt zijn terrein in de Rotterdamse haven uit. Sif zegt de uitbreiding nodig te hebben vanwege de toegenomen vraag naar zijn diensten. Het bedrijf noemt specifiek een groot contract met de Belgische baggeraar en maritiem dienstverlener DEME, dat betrokken is bij de ontwikkeling van de windparken Borssele I en II.

De Europese beurzen veerden maandag licht op na de verliesbeurt op vrijdag. De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 0,2 procent hoger op 543,32 punten en de MidKap steeg een fractie tot 792,34 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs klommen tot 0,5 procent. In Londen hadden beleggers een vrije dag. Ook Wall Street toonde herstel. De Dow-Jonesindex sloot 1,1 procent hoger op 25.898,83 punten. De brede S&P 500 klom 1,1 procent en techgraadmeter Nasdaq won 1,3 procent.

Olie

De euro was 1,1101 dollar waard tegen 1,1109 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie steeg 0,3 procent in prijs tot 53,81 dollar. Brentolie werd 0,3 procent duurder op 58,88 dollar per vat.