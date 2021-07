Turken nóg duurder uit met voedsel door hyperinflatie

Turken betalen fors meer voor hun groenten en andere dagelijkse boodschappen nu de inflatie oploopt en de lira-munt in waarde daalt. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - President Erdogan krijgt de inflatie in Turkije ondanks drie ingrepen bij de centrale bank niet onder controle. De Turkse inflatie bedraagt officieel nu 17,53%, zij is over twaalf maanden bezien naar het hoogste punt in twee jaar gestegen.