Mediatycoon Murdoch (89) wint met zijn imperium bij elke verkiezing

Het is een wijsheid die overal geldt waar de mediatycoon actief is: Presidenten komen en gaan, maar Rupert Murdoch blijft. Het is dan ook geen wonder dat Murdochs bekendste titels na de verkiezingen een draai maakten. De media die Trump het Witte Huis in hielpen berichten nu over de realiteit van het naderende vertrek.