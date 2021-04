OPEC en bondgenoten gaan olieproductie verhogen

De OPEC+ is van plan om in mei de productie met 350.000 vaten (van 159 liter) te gaan verhogen, en dan met een vergelijkbare hoeveelheid in juni en vervolgens met 450.000 vaten per dag in juli. Om de olieprijzen te stutten had de OPEC+ de productie eerder juist verlaagd. Daarbij sneed Saudi-Arabië vrijwillig in de dagelijkse productie met 1 miljoen vaten. Het land, dat wordt gezien als de leider van de OPEC, zou nu weer de productie willen gaan opvoeren.

Vanwege de coronacrisis stonden de olieprijzen zwaar onder druk, bijvoorbeeld omdat er veel minder werd gevlogen door de reisbeperkingen en lockdowns en ook minder de auto werd gepakt door het vele thuiswerken. Maar inmiddels trekken de olieprijzen weer behoorlijk aan door de vaccinaties tegen het virus en het economisch herstel dankzij de omvangrijke steunpakketten van overheden.

De partijen zeggen wel de ontwikkelingen rond het coronavirus scherp in de gaten te blijven houden. Als het aantal besmettingen weer toeneemt en er langere lockdowns komen, kan dit weer de olievraag ondermijnen.