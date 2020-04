Medische reus Johnson & Johnson verlaagt winstraming

De Amerikanen wijzen naar de impact van de coronacrisis die negatief zal uitpakken voor het bedrijf. Wel verhoogde het bedrijf zijn dividend, waarbij in het eerste kwartaal meer winst werd gemaakt dan waar door kenners rekening mee werd gehouden.

J&J sloot de meetperiode af met een omzet van 20,7 miljard dollar, hetgeen 3,3 procent meer was dan dezelfde periode een jaar eerder. De aangepaste winst dikte met bijna 9 procent aan tot bijna 6,2 miljard dollar wat voor J&J reden was het dividend te verhogen.

Dat het bedrijf over heel 2020 toch minder winst zal maken ligt volgens topman Alex Gorsky mede aan de inspanningen die worden geleverd om een middel tegen Covid-19 te ontwikkelen. „J&J is gemaakt voor tijden als deze, en we gebruiken onze wetenschappelijke expertise, operationele schaal en financiële kracht voor het werk aan ons kandidaat-vaccin”, zo zij hij. Het gaat dan om een betaalbaar en toegankelijk middel op een „niet-winst-basis.”

Voor heel 2020 rekent J&J nu op een winst van 7,50 tot 9,50 dollar per aandeel. Dat was eerder zeker 9 dollar. Daarnaast zal de omzet uitkomen op maximaal 82,2 miljard dollar tegen een eerdere raming van bijna 86 miljard dollar.