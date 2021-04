Stevige winst Wall Street

De Dow-Jonesindex noteert bij het slot 0,7% winst op 34.043,49 punten. De brede S&P 500 stijgt 1,1% en de Nasdaq pakt 1,4% koerswinst.

De olieprijs steeg 0,8%, goud zakte 0,3%, de vergoeding voor een 10-jaars staatsobligatie liep iets op tot 1,563% terwijl de euro 0,5% wint tot $1,208.

Cryptomunt bitcoin kwam onder $50.000 per stuk, vandaag verdween vrijdag voor $200 miljard aan waarde.

Bedrijven openden de boeken, waaronder speelgoedfabrikant Mattel, creditcardmaatschappij American Express, oliedienstverlener Schlumberger en industrieconcern Honeywell International.

De huizenmarktcijfers voor maart vertoonden een stijging in verkopen die sinds 2006 niet zo hoog zijn geweest.

Onderzoeker IHS Markit meldde zijn inkoopmanagerscijfer dat recente records brak.

Intel daalt

Naar sectoren bekenen binnen de S&P 500 deed vastgoed het degelijk, voor gezondheidszorg, industrie en grondstoffen. Energiefondsen behoorden tot de slechtst presterende bedrijven, naast producenten van consumentengoederen.

Techaandelen deden het vaak goed: Apple won 1,8%, Tesla dikte 1,4% aan, Microsoft met 1,6%.

Maar Intel verloor 5,3%. Het chipconcern verhoogde zijn omzetverwachting voor het gehele jaar vanwege de sterke vraag naar halfgeleiders, maar beleggers rekenden op meer.

Ook waarschuwde Intel voor druk op de winstgevendheid door toeleveringsproblemen die zorgen voor hogere inkoopkosten. Intel kondigde onlangs aan de wereldwijde schaarste aan chips, die vooral de auto-industrie parten speelt, te willen bestrijden met investeringen van 20 miljard dollar in nieuwe fabrieken.

Op donderdag gingen de beurzen in New York nog omlaag door berichten over een mogelijke verhoging van de belasting op beleggingswinsten in de Verenigde Staten.

Winst Barbiepoppenmaker

Mattel begon met 10% koerswinst maar sloot 0,8% hoger. Het bedrijf boekte in het eerste kwartaal opnieuw een recordomzet, vooral geholpen door sterke verkopen van Barbiepoppen. Ook peuterspeelgoed zoals Fisher-Price en de Hot Wheels-autootjes waren in trek.

Branchegenoot Hasbro, bekend van bijvoorbeeld Monopoly, Transformers en My Little Pony, zakte 1,4%.

Schlumberger steeg 1,8% op zijn kwartaalcijfers. Honeywell, een belangrijke toeleverancier aan de luchtvaart, daalde bijna 2,1%.

American Express leverde 1,9% in. Kimberly-Clark, producent van bijvoorbeeld Kleenex en Huggies, kwam met tegenvallende resultaten en werd 5,9% lager gezet.

Snapchat gewild

Snap, het moederbedrijf van de populaire app Snapchat, won 7,5%, geholpen door een groei van het aantal gebruikers.

Bedrijven die actief zijn met digitale munten en blockchaintechnologie aanvankelijk onder druk na een flinke waardedaling van de bitcoin en de ether, door de mogelijke belastingverhogingen in de VS.

Toch steeg Riot Blockchain met 5,5%, Marathon Digital met 4%.