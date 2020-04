Fed zet geldkraan open voor grotere bedrijven

Fed-voorzitter Jerome Powell Ⓒ AFP

NEW YORK (AFN/BLOOMBERG) - De Federal Reserve laat voortaan ook grotere bedrijven toe tot zijn noodfinanciering. Het zogeheten Main Street Lending Program, dat leningen aan door de coronacrisis getroffen bedrijven verstrekt, is uitgebreid naar bedrijven met een omzet tot 5 miljard dollar. Eerder was het omzetplafond nog 2,5 miljard dollar.