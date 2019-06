AMG prijst obligaties

AMG had in mei al aangegeven om stukken in de markt te zetten nadat het bedrijf groen licht kreeg van de raad van toezicht voor de bouw van een nieuwe fabriek dichtbij een bestaande verwerkingsfaciliteit in Cambridge in de Amerikaanse staat Ohio. Met het uitbreidingsproject wil AMG zijn recyclingscapaciteit voor gebruikte katalyse verdubbelen.

AMG leent het geld aan dochteronderdeel AMG Vanadium en AMG staat garant voor de aflossing van de obligaties.