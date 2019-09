Orkaan Dorian raakt prijsvechter JetBlue

JetBlue verwacht dat de omzet per gevlogen stoel in de periode tot 2 procent zal afnemen, en op zijn best stabiel zal blijven. Eerder rekende JetBlue nog op een groei van 0,5 procent tot 3,5 procent per gevlogen stoeltje.

Het aandeel JetBlue ging in de Amerikaanse voorbeurshandel omlaag.