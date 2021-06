’Automonteur moet nu zeker mbo plus hebben’

Premium Financieel

Elektrisch rijden grote banenmotor: bijna 14.000 arbeidsplaatsen in 2025

Elektrisch rijden levert Nederland veel geld op en is een snel groeiende banenmotor. Jaarlijks verdienen Nederlandse bedrijven zo’n €5 miljard en het aantal banen in elektrisch vervoer zal naar verwachting verdubbelen van 6800 in 2020 naar 13.625 voltijdsbanen in 2025.