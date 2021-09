Premium Het beste van De Telegraaf

Column: grootste gevaar voor kapitalisme? Centrale bankiers!

Door Edin Mujagić Kopieer naar clipboard

Fed-lid Eric Rosengren, hier naast voorzitter Jerome Powell, handelde jarenlang op de financiële markten. Ⓒ ANP/HH

‘Members of the Board of Governors of the Federal Reserve System and presidents and first vice presidents of the Federal Reserve Banks have a special responsibility for maintaining the integrity, dignity, and reputation of the System.’ Met deze zin begint de Gedragscode voor de leden van het rentecomité van de Fed. Verderop in de tekst lezen we dat ze elke actie moeten vermijden die de centrale bank in welke vorm dan ook in diskrediet kan brengen.