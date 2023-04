Duitse akkoord publieke sector: ’duurste cao ooit’

Om de gestegen inflatie van de afgelopen maanden op te vangen, ontvangen werknemers eerst een belastingvrij bedrag van €3000. Dat wordt in termijnen uitbetaald vanaf juni. Vanaf maart 2024 gaat het loon met nog eens €200 bruto per maand omhoog, gevolgd door een salarisverhoging van 5,5%. Leden van de werkgeversverenigingen en vakbonden moeten nog wel instemmen met de nieuwe cao.

Door het akkoord verdient bijvoorbeeld een schoonmaker die werkt in de publieke sector in de toekomst ruim 13% meer, benadrukt de Duitse minister van Binnenlandse Zaken Nancy Faeser. De leider van vakbond Verdi Frank Werneke spreekt van „de grootste loonsverhoging in de naoorlogse geschiedenis van de publieke sector.”

Prijskaartje

Maar aan een dergelijk akkoord hangt wel een prijskaartje. De totale kosten voor de federale overheid komen neer op bijna €5 miljard. „We zijn de vakbonden tegemoetgekomen voor zover we dat in een moeilijke begrotingssituatie nog konden verantwoorden”, zei Faeser daarover.

Maar ook lokale overheden moeten diep in de buidel tasten, zij verwachten een veelvoud van deze kosten. De voorzitter van de federatie van gemeentelijke werkgeversorganisaties Karin Welge spreekt van „de duurste cao ooit.” De steden en gemeenten in Duitsland zitten krap bij kas en Welge zegt dat werkgevers met het compromis „tot het financiële breekpunt” zijn gegaan. Maar het pakket als geheel is volgens haar „iets om trots op te zijn.”