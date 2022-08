Wopke houdt zijn woord wél

En dus deed hij dat ook, wilde hij maar zeggen. Na zijn vertrek verklaarde zijn partijgenoot Heijnen: „Hij had maar een uur de tijd.” Als Maastrichtse kon zij meer tijd voor het hapjes- en drankjesfestijn vrijmaken.

Lof klonk alom voor het feit dat Hoekstra de moeite nam om in alle drukte naar Maastricht te komen. „Het werd me niet te heet onder de voeten hoor”, lachte hij in de stand van restaurant Tout à Fait (*).

Cor van Zadelhoff was vol waardering voor Hoekstra’s stikstof-stellingname. De vastgoednestor vertelde overigens dat hij in het zuiden nooit serieus de concurrentie is aangegaan met ’de Stienstra’s van deze streken’: „Ze zeiden: ’Als je dat waagt, gaat je kop eraf’!” Hij kwam naar Maastricht met Bart Boersma, die voor hem het Slotervaartziekenhuis ontwikkelt.

Bart Boersma (l.), Cor van Zadelhoff (m.) en Bart Drenth.

„Ha huurbaas!”, klonk de begroeting van Tefaf-directeur Bart Drenth, die kantoorruimte huurt van Van Zadelhoff. Drenth was voorheen directeur van de vier musea voor Wereldculturen. Hij zette zich onder meer ook in voor het Food Center in Amsterdam-West. „Handelaren verkopen er aardappelen, groenten, enzovoort. Die ervaring komt me bij de Tefaf meer van pas dan de museale achtergrond!”

Jaco Meuwissen, directeur van 3W Real Estate, vertelde over de nieuwe toekomst van het immense voormalige V&D-gebouw middenin Haarlem. Ralph Meijs, van LBG Hotels, werkt aan nieuwe hotels in Den Haag, op de Fluwelen Burgwal en op het Bleijenburg.

Mede-eigenaar Ward Vleugels (l.) en directeur Jaco Meuwissen van 3W Real Estate met Josephine Feltzer van AT Capital. Ⓒ Frits Widdershoven

Zij waren op het Preuvenemint allemaal op de borrel van de vastgoedsector bij de stands van Le Sanglier, van de Vlaamse tv-kok Wout Bru in het culinaire lustoord Durbuy, en de Maastrichtse zaak Bouchon D’en Façe, waar mede-eigenaar Armand Vliegen ook genodigden ontving als Frank François Hilferink. Hij runt vier restaurants in Durbuy: „We krijgen meer Nederlandse gasten.”

Patron-cuisinier Bart Ausems van Tout à Fait (*) met Wout Bru Ⓒ Frits Widdershoven

Naast Dirk Beljaarts, directeur van Koninklijke Horeca Nederland, kon Niels Klinkhamer, voorzitter van de Preuvenemint-organisatie nog een gerucht ontzenuwen. Topchef Hans Van Wolde, van het nabijgelegen Brut 172 (**), zou dit jaar op het Vrijthof zijn geweerd, omdat hij zich vorige keer had ’misdragen’. „Onzin!”, riep Klinkhamer. „Hij stond zijn plek gewoon af aan de opvolger in zijn voormalige zaak Beluga.”