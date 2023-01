’Armoede onder basisscholieren alarmerend’

In totaal werd er voor €3,6 miljoen een beroep gedaan op het Jeugdeducatiefonds. Volgens die organisatie is er een „alarmerende verschuiving” te zien. Zo deden veel scholen in 2021 nog veel aanvragen voor het aanschaffen van bureaus, bedden en laptops.

Die zaken waren volgens voorzitter Hans Spekman nodig om leerlingen tijdens corona thuis een eigen plekje te geven om te leren. Toen de scholen weer opengingen verschoof het accent volgens hem naar „het inhalen van achterstanden”, door aanvragen voor huiswerkbegeleiding en coaching.

Dekens en winterjassen

Maar inmiddels krijgt het Jeugdeducatiefonds aanvragen binnen voor bescherming tegen de kou. Spekman noemt een school in Rotterdam die fleecedekens wilde aankopen. Omdat er thuis geen geld is voor het aanzetten van de verwarming, wilde de school ouders en hun kinderen daarin tegemoetkomen met de dekens. Ook het aantal aanvragen voor winterjassen verdrievoudigde sinds september.

Volgens Spekman valt daaruit op te maken dat veel gezinnen sinds vorig jaar in de „overleefstand” staan. „Het laat zien dat de prioriteiten inmiddels zijn verschoven van ’helpen groeien’ naar ’helpen bestaan’. Dat is onacceptabel in een rijk land als dat van ons.”