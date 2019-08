'ABN AMRO boekt minder winst'

De winstgevendheid bij banken in het algemeen staat onder druk door de aanhoudend lage rente. En van dat ongunstige klimaat zijn de banken voorlopig ook nog niet verlost. Zo heeft de Federal Reserve vorige week de rente in de Verenigde Staten voor het eerst in tien jaar verlaagd. De Europese Centrale Bank (ECB) liet onlangs doorschemeren dat de rente in september mogelijk hier ook verder omlaag gaat.

Interessant is om te zien wat ABN AMRO doet om deze tegenwind te compenseren. Naast de lage rente-inkomsten spelen er dit jaar ook extra kosten in verband met het verbeteren van het antiwitwasbeleid. Halverwege vorig jaar greep de bank nog in bij zijn zakenbank door het schrappen van circa 250 banen en ander besparingen.

Fusie

De marktvorsers gaan gemiddeld genomen uit van een winst van 638 miljoen euro. ABN AMRO meldde hier vorig jaar over de periode een resultaat van 688 miljoen euro. De consensus wijst erop dat de baten over de gehele linie terugliepen, van bijna 2,3 miljard tot ruim 2,2 miljard euro. Daarbij zijn de nettorentebaten waarschijnlijk gedaald tot 1,6 miljard euro, van afgerond 1,7 miljard euro een jaar terug.

In doorsnee denken analisten dat ABN AMRO op jaarbasis iets meer geld voor slechte leningen opzij moest zetten. Eind juni heeft het financiële concern daarnaast de juridische fusie tussen ABN AMRO Bank en ABN AMRO Group afgerond. Dat zal een positieve invloed hebben op verschillende kapitaalratio’s. Ook is er in de cijfers nog een boekwinst verwerkt op de verkoop van een meerderheidsbelang van 75 procent in hypotheekadministrateur Stater.

Topman

Beleggers zullen bij de kwartaalresultaten tevens gespitst zijn op eventueel nieuws over de opvolging van topman Kees van Dijkhuizen. Zijn huidige termijn duurt tot 12 april volgend jaar en hij wil die termijn niet verlengen, zo werd eerder bekend. De opvolger van Van Dijkhuizen hoeft niet per se vanuit ABN AMRO zelf te komen. De raad van commissarissen zou binnen en buiten de bank op zoek gaan.

ABN AMRO is overigens nog voor een fors deel in handen van de Nederlandse staat. Die heeft dat belang al een tijd niet meer verkleind. Van Dijkhuizen zei eerder dat dat wel weer kon, maar hield bij de vorige kwartaalcijfers in mei zijn kruit droog. Volgens hem moet de regering zelf de afweging maken wanneer er weer aandelen in de verkoop worden gedaan.