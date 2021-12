Reisbedrijven halen bakzeil bij rechter: wereld blijft oranje, geen apart advies gevaccineerden

De bedrijven wilden dat het generieke oranje reisadvies voor landen buiten de EU van tafel zou gaan en eisten ’betrouwbare’ reisadviezen. De rechter wilde daar niet in mee. In de uitspraak is weliswaar te lezen dat vraagtekens gesteld kunnen worden bij de manier waarop de reisadviezen tot stand komen, maar dat er juridisch niets mis mee is.

De reisbedrijven vinden dat een generiek oranje reisadvies voor buiten Europa – er staat slechts een handjevol landen op geel – onterecht is. De overheid legde echter tijdens de zitting uit dat daarbij wordt gekeken naar de Europese veiligelandenlijst, de EU VLL. Als landen niet op de lijst staan, blijven ze vanwege beleidsregels op oranje.

Coronacijfers

Een land komt daarop als een meerderheid van de EU-lidstaten daarachter staat. Het kan dus zijn, constateert de rechter, dat landen wel op geel zouden kunnen, maar dat dat niet gebeurt omdat lidstaten dwarsliggen. Maar, de lijst hangt wel af van coronacijfers en daarmee zijn landen die op de EU VLL staan, doorgaans veiliger dan landen die er niet op staan, constateert de rechter.

Die legde verder uit dat het niet uitmaakt als de cijfers in een ver land gunstiger zijn dan in Nederland. Het gaat immers om de situatie ter plaatse. Dat er mogelijk landen ten onrechte op oranje staan, betekent bovendien niet dat de hele wereld dan maar op geel moet. De rechter wijst er wel op dat reisbedrijven zelf kunnen aankloppen bij de overheid als ze vinden dat een land ten onrechte op oranje staat.

’Mogelijk in beroep’

„Dat gaan we dan ook mogelijk doen. Want het is niet uit te leggen dat landen als Mexico of Kaapverdië, waar de cijfers veel lager zijn dan in Nederland, op oranje staan. Maar mogelijk gaan we ook in hoger beroep, we beraden ons nog”, reageert Joshua van Eijndhoven van Voja Travel namens de reisbedrijven.

Dat alle EU-landen in schril contrast met daarbuiten op geel staan, is inderdaad ’niet geheel consequent’ van de Nederlandse overheid, erkent de rechter. Immers, in Europa zijn de coronacijfers in veel landen erg ongunstig. „ De keuze om bij een reisadvies rekening te houden met de samenwerking en gegevensuitwissehing binnen Europa en met het vrij verkeer van personen past nog wel binnen de beleidsruimte die de Staat heeft”, aldus de rechter. Datzelfde geldt voor de keuze om geen onderscheid te maken tussen gevaccineerde en ongevaccineerde reizigers.

Teleurstelling

Vanwege diezelfde beleidsvrijheid van de Staat stelt de rechter zich bovendien ’terughoudend’ op. „Precies om die reden hebben andere branches ook hun zaken verloren”, baalt Frangken Tuhumena van 333 Travel. Dat is teleurstellend, vindt hij. „Want zo kun je nooit een zaak winnen, als alles maar onder die beleidsvrijheid valt. Dan kun je nog zo gelijk hebben en met argumenten komen, maar je bereikt er niets mee.”

Hij vervolgt: „Gelukkig boeken steeds meer Nederlanders gewoon weer reizen, ook naar bestemmingen buiten Europa. Daaraan houden we ons maar vast.”

Want vooralsnog lijkt de Nederlandse overheid ook uit eigen beweging de reisadviezen niet aan te passen, een aangenomen motie in de Tweede Kamer en een aankondiging van een wijziging in de media ten spijt. Want, zo klinkt het in Den Haag, het zou ook niet uit te leggen zijn dat het openbare leven in Nederland wordt beperkt en tegelijk de rode loper wordt uitgerold voor vakantiepret in verre oorden.

