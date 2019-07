ING haalt Fugro van favorietenlijst Benelux

In de tweede helft van dit jaar zullen de resultaten er wel weer beter uit gaan zien, maar dat zal dan in samenhang zijn met het herstel in de hele branche waar Fugro actief is. Waarschijnlijk zal het bedrijfsresultaat (ebitda) dan toenemen, waardoor discussies over bijvoorbeeld de convenanten wat meer naar de achtergrond zullen verdwijnen.

ING handhaaft wel zijn koopadvies voor Fugro. Het koersdoel gaat omlaag van 15,10 euro naar 11,00 euro. Het aandeel Fugro noteerde woensdag omstreeks 9.45 uur 2,1 procent lager op 7,29 euro.