Coronacrisis: Nederlandse spaarpotten puilen uit

Ter vergelijking; in de ’normale’ maanden januari en februari van vorig jaar werd in die maanden tezamen voor €3,7 miljard gespaard. Het spaargeldbedrag is nu toegenomen met €43 miljard. Het totale spaargeld van Nederlandse huishoudens komt daarmee op maar liefst €440 miljard.

Onvrijwillig

Tijdens een economisch crisis is het een natuurlijke reflex dat huishoudens wat meer geld opzij zetten. Toch is een deel van het gespaarde geld tijdens de coronacrisis onvrijwillig, stelt ABN Amro-econoom Nora Neuteboom. We hadden het geld graag uitgegeven, maar dat kon simpelweg niet vanwege lockdownmaatregelen.

Wasmachine

Het extra spaargeld van €43 miljard zou volgens ABN Amro de consumptiebestedingen met meer dan 13% kunnen verhogen. Toch is het onwaarschijnlijk dat als de coronacrisis voorbij is, iedereen dat extra spaargeld meteen laat rollen.

Onderzoek van gedragseconomen laat zien dat we het moeilijk vinden om die gevulde spaarpot weer te zien slinken. Ook al hebben we meer gespaard dan we hadden bedacht. Bovendien wordt spaargeld vaak gebruikt voor grote uitgaven zoals een verbouwing, een nieuwe wasmachine of een auto.