Nieuwe ’flitsende’ smartphone gaat concurrentie aan met Samsung en Apple

Nothing is in 2020 opgericht door technologiegrootheid Carl Pei, die eerder aan de wieg stond van smartphonefabrikant OnePlus. Dat bedrijf bracht lange tijd betaalbare smartphones op de markt, met alsnog high-end hardware aan boord. Inmiddels zijn de prijzen omhoog gegaan, maar kosten de telefoons alsnog net iets minder als die andere Android-fabrikanten met vergelijkbare hardware, zoals die van Samsung. OnePlus was een dochteronderneming van Oppo, maar is nu samengevoegd met dat grote smartphoneconcern.

Ledlampjes

Nothing bracht eerder al draadloze oordopjes met actieve ruisonderdrukking uit, genaamd Ear(1). Nu is het de beurt aan de eerste smartphone. De Phone (1) is een bijzondere verschijning, vooral door de transparante achterkant met 900 ledlampjes. Daarmee kunnen patronen getoond worden, die je laten weten wie er belt. Ook geven de ledlampjes aan hoe vol de accu is en kun je zien welke app een melding geeft. Iets dergelijks is nog niet eerder op een smartphone verschenen.

De smartphone draait op Android-software met een eigen softwarelaag van Nothing. Daardoor gebruikers direct vanuit het snelmenu de deuren van hun Tesla-auto openen, de airco aanzetten en zien hoe vol de Tesla-accu is. Bij andere telefoons gebeurt dat via een aparte Tesla-app. De software zou ook zorgen dat de telefoon snel blijft, door veelgebruikte apps voorrang te geven en andere af te sluiten, maar dat doen andere smartphones ook in meer of mindere mate. Wel weer bijzonder is de galerij voor non-fungible tokens (NFT’s).

Standaardscherm

Het scherm is met een diagonaal van 6,55 inch ongeveer even groot als die van de populaire Samsung Galaxy A52, A53 en 20 FE. Voor vloeiende bewegingen heeft het oledscherm een verversingsfrequentie van 120hz, wat vrij standaard is in deze prijsklasse. De Phone (1) heeft twee camera’s, waaronder een ultragrootgoekcamera. Ook kan het toestel draadloos worden opgeladen.

De minimumprijs van het toestel is 469 euro, voor de variant met 8GB werkgeheugen en 128GB opslag. Voor €30 meer krijg je 256GB opslag.