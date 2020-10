’Overleg LVMH en Tiffany om mes in prijs van $16,6 miljard’

LVMH, het bedrijf achter merken als Dior, Louis Vuitton en Sephora, kondigde in november vorig jaar nog aan Tiffany over te willen nemen tegen een prijs van $135 per aandeel in contanten. Via die weg hoopten de Fransen uit te breiden op de Amerikaanse markt.

Begin september kondigde LVMH echter aan zich terug te trekken uit het akkoord. Daarbij wees het bedrijf op dreigende importheffingen in de Verenigde Staten op Franse goederen, die het moeilijk zouden maken de gestelde deadline te halen. Ook de uitbraak van de coronacrisis speelde daar een rol bij.

Tiffany zou nu de deur hebben open gezet voor een prijsreductie zolang het overnamebedrag maar boven de $130 per aandeel blijft. LVMH heeft eveneens aangegeven om over de voorwaarden te willen overleggen.

Op Wall Street liet het aandeel Tiffany een positief beeld zien. Ondanks de mogelijke verlaging van het overnamebod lijken beleggers de deal met LVMH nog steeds te zien zitten.